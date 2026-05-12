Knesset | via il tribunale militare per il 7 ottobre rischio pena di morte
Il parlamento ha deciso di eliminare il tribunale militare previsto per il 7 ottobre, con il rischio di applicare la pena di morte. Sono circa 300 i detenuti coinvolti che potrebbero essere sottoposti a questa nuova procedura. La legge potrebbe avere conseguenze sulla detenzione dei residenti di Gaza, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La decisione ha suscitato reazioni tra le autorità e le organizzazioni coinvolte.
? Punti chiave Chi sono i 300 detenuti che rischiano il nuovo tribunale?. Come influirà questa legge sulla detenzione dei residenti di Gaza?. Perché le organizzazioni internazionali contestano la validità di questi processi?. Quali conseguenze diplomatiche avrà Israele per la violazione delle Convenzioni?.? In Breve Simcha Rothman e Yulia Malinovsky hanno presentato il testo bipartisan.. Tribunale deve processare circa 300 presunti terroristi già catturati.. Adalah e HaMoked segnalano oltre 1.300 residenti di Gaza detenuti.. Hamas contesta la legge citando violazioni delle Convenzioni di Ginevra.. La Knesset ha approvato con 93 voti favorevoli e nessuna opposizione la legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di terrorismo legati agli eventi del 7 ottobre 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu
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