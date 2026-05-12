Knesset | via il tribunale militare per il 7 ottobre rischio pena di morte

Il parlamento ha deciso di eliminare il tribunale militare previsto per il 7 ottobre, con il rischio di applicare la pena di morte. Sono circa 300 i detenuti coinvolti che potrebbero essere sottoposti a questa nuova procedura. La legge potrebbe avere conseguenze sulla detenzione dei residenti di Gaza, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La decisione ha suscitato reazioni tra le autorità e le organizzazioni coinvolte.

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