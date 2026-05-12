Kings League le Zebras in finale Play In | out i TRM

Le Zebras si sono qualificate per la finale Play In della Kings League, dopo aver vinto la prima semifinale. La partita si è svolta il 12 maggio 2026 a Cologno Monzese. Sono stati eliminati i TRM, che non sono riusciti a conquistare il passaggio successivo. La sfida ha permesso alle Zebras di ottenere un posto nella fase finale della competizione.

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Cologno Monzese, 12 maggio 2026 – La prima semifinale per accedere alla finale Play In (ultimo modo per arrivare ai Play Off) va alle Zebras. La squadra convenzionata con la Juventus vince 8-4 contro la formazione di TheRealMarzaa, i gialloneri terminano incredibilmente il loro percorso nella competizione. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 4', i TRM passano in vantaggio con la conclusione di sinistro di Corvino. Al 6', i due presidenti decidono di tirare il rigore presidenziale: Campolunghi segna mentre Just RoHn sbaglia, 1-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, le Zebras in finale Play In: out i TRM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INSIDE KINGS LEAGUE | The backstage of a Zebras match with Ben Black! Notizie correlate Kings League, i Caesar volano ai playoff: TRM ai play inCologno Monzese 8 maggio 2026 – I Caesar vincono 6-4 contro i TRM di TheRealMarzaa e volano ai playoff di Kings League. Leggi anche: Kings League, tutto ok per le Zebras e i Boomer Argomenti più discussi: Calcio - Kings League - Missione compiuta per le Zebras: accedono ai play in e lunedì si giocheranno la qualificazione al tabellone principale; Kings League Italy entra nella settimana decisiva: al via la Playoff Week; Kings League Lottomatica.sport Italia | Playoff in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League, i Boomers ai quarti: battuti di misura gli Zebras. Saronnesi in Kings league: le Zebras di Alletto sfiorano il colpaccio ma non ci sarà la partitissima con gli Alpak di Benedetti x.com Calcio - Kings League - Missione compiuta per le Zebras: accedono ai play in e lunedì si giocheranno la qualificazione al tabellone principaleSconfitta indolore per la squadra dei melegnanesi Luca e Roberto Campolunghi e del Ds Manuel Pascali che cede 6-2 contro gli Underdogs ... ilcittadino.it