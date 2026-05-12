Kings League le Zebras in finale Play In | out i TRM
Le Zebras si sono qualificate per la finale Play In della Kings League, dopo aver vinto la prima semifinale. La partita si è svolta il 12 maggio 2026 a Cologno Monzese. Sono stati eliminati i TRM, che non sono riusciti a conquistare il passaggio successivo. La sfida ha permesso alle Zebras di ottenere un posto nella fase finale della competizione.
Cologno Monzese, 12 maggio 2026 – La prima semifinale per accedere alla finale Play In (ultimo modo per arrivare ai Play Off) va alle Zebras. La squadra convenzionata con la Juventus vince 8-4 contro la formazione di TheRealMarzaa, i gialloneri terminano incredibilmente il loro percorso nella competizione. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 4', i TRM passano in vantaggio con la conclusione di sinistro di Corvino. Al 6', i due presidenti decidono di tirare il rigore presidenziale: Campolunghi segna mentre Just RoHn sbaglia, 1-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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