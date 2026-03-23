23 marzo 2026 – Quarta giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati della scorsa settimana e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il quarto turno della competizione. Tutte le partite che si giocheranno nel corso di un'unica giornata. Le prime squadre a darsi battaglia sono stati i Gear 7 e le Zebras, la squadra convenzionata con la Juventus, che ha vinto la gara per 6-5. Dopo sono andati in campo i Circus che si sono imposti per 9-7 sui D-Power, la squadra di Bobo Vieri e Diletta Leotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kings League, tutto ok per le Zebras e i Boomer

Articoli correlati

Kings League, meraviglia Circus: fermate le ZebrasMilano, 17 marzo 2026 – Il terzo turno del secondo split di Kings League è stato aperto ieri pomeriggio dalla sfida tra Zebras e i Circus.

Leggi anche: Kings League, le Zebras battono ai Shootout gli Stallions

SI RITORNA in KINGS LEAGUE ! HIGHLIGHTS ZEBRAS VS STALLIONS [DAY 1]

Tutto quello che riguarda Kings League

Temi più discussi: Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo show; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League: Fedez scende in campo per una grande sfida nel giorno delle scommesse; CUPRA partner ufficiale Kings League Italia 2026: la collaborazione con CUPRA Leon.

Kings League, tutto ok per le Zebras e i Boomer23 marzo 2026 – Quarta giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati della scorsa settimana e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Bar ... sport.quotidiano.net

Kings League Lottomatica.sport, quarto Matchday con altri premi da vincere grazie al concorso Fan of the Kings: Meet the PrincePer gli appassionati della competizione, ancora tanto spettacolo in campo e nuova chance di aggiudicarsi la maglia di una delle squadre del torneo più un'esperienza da re per assistere alla finale del ... tuttosport.com

Craque Neto se rende a Kings League x.com

L'avvocato Grassani esperto di diritto sportivo parla del conflitto tra la Kings League e i club dilettantistici per i calciatori tesserati facebook