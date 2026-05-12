Dopo quasi quattro decenni, si chiarisce il motivo per cui il personaggio Jiji smette di parlare nel film dell'animazione giapponese. Lo studio di produzione ha rilasciato una spiegazione ufficiale riguardo a uno dei finali più discussi della pellicola, portando alla luce dettagli fino a ora sconosciuti. La rivelazione riguarda le scelte narrative fatte per il personaggio e il suo ruolo nel corso della storia.

Dopo 37 anni, arriva la risposta definitiva su uno dei finali più dibattuti dell'animazione giapponese. Toshio Suzuki ha chiarito perché la piccola strega Kiki perde la capacità di comunicare con il suo gatto Jiji, e no, non è un segno di debolezza. Il mistero risale al 1989, anno in cui Hayao Miyazaki portò nelle sale la storia della giovane strega in cerca di indipendenza a Koriko. Il film di Kiki consegne a domicilio, tornato recentemente alla ribalta con un debutto da record nel formato IMAX, ha sempre lasciato i fan con l'amaro in bocca per il destino di Jiji: nonostante Kiki recuperi i suoi poteri, il gatto resta "muto" fino ai titoli di coda.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kiki consegne a domicilio, perché Jiji smette di parlare? Dopo quasi 40 anni lo Studio Ghibli lo spiega

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