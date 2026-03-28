Un gatto nero con occhi grandi e sguardo espressivo sta facendo il giro dei social media, attirando l’attenzione degli utenti per la sua somiglianza con un personaggio di uno studio di animazione giapponese. La sua immagine ha riscosso grande successo online, condivisa e commentata da migliaia di persone in diverse piattaforme. La sua popolarità è cresciuta rapidamente negli ultimi giorni, raggiungendo un vasto pubblico di appassionati di animazione e animali.

Un piccolo gatto nero sta conquistando i social network di tutto il mondo grazie a una somiglianza sorprendente con uno dei personaggi più amati dell’animazione giapponese. Le immagini dell’animale hanno iniziato a circolare online e molti utenti sono convinti di trovarsi davanti alla versione reale di Jiji, il celebre compagno felino della giovane strega protagonista del film Kiki – Consegne a domicilio ( sono presenti anche dei set per la cucina ). Il suo aspetto è ciò che colpisce immediatamente: un pelo nero lucido, occhi enormi e luminosi e un’espressione incredibilmente espressiva che sembra quasi umana. Questa combinazione ha fatto pensare a molti fan che il personaggio animato sia “ uscito dallo schermo ” per diventare reale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Occhi enormi e sguardo umano: il gatto che sembra Jiji dello Studio Ghibli conquista i social

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