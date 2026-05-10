Dopo quasi 40 anni chiude lo storico ristorante Le titolari | Non abbiamo trovato altra soluzione

Dopo quasi quattro decenni di attività, il ristorante Ca’ Vinona a Lido Adriano ha deciso di chiudere. Le titolari hanno comunicato che non hanno trovato un’altra soluzione per continuare l’attività, ponendo così fine a una presenza lunga nel territorio. La decisione è stata condivisa senza ulteriori dettagli sui motivi specifici, lasciando aperta la possibilità di altre iniziative future.

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Le titolari di Ca’ Vinona, a Lido Adriano, hanno deciso di mettere un punto a una storia ormai quarantennale. Il 30 aprile il ristorante, uno dei più storici della zona, aperto dai genitori Gianfranco Coppi e Ivana Bucci, ha chiuso le proprie porte un po' all'improvviso, con una comunicazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I titolari vanno in pensione: dopo oltre 60 anni chiude lo storico bar-trattoria Primavera“Ed eccoci qui ai titoli di coda: dopo 60 anni, o forse anche più, chiude un altro locale storico”.