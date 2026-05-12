Il sindaco di una grande città ha espresso preoccupazione riguardo alla Brexit, definendola un atto di autolesionismo economico. Ha inoltre avanzato la proposta di un possibile rientro nel Unione Europea, accusando il governo di aver causato danni all’economia nazionale. La proposta ha suscitato reazioni tra i membri del partito di opposizione, con alcuni considerazioni sulla sua incidenza sulla stabilità politica del leader del partito.

? Domande chiave Perché Sadiq Khan ritiene la Brexit un atto di autolesionismo economico?. Come influirà la proposta di rientro nell'UE sulla stabilità di Starmer?. Chi è il potenziale successore che mette in crisi la leadership attuale?. Quali manovre ha usato Starmer per bloccare la carriera di Andy Burnham?.? In Breve Lisa Nandy respinge il rientro UE per evitare nuove lacerazioni sociali nel Paese.. Khan cita l'esperienza di Andy Burnham e il precedente politico di Matteo Renzi.. Le tensioni interne coinvolgono Burnham, considerato potenziale successore di Starmer nel Labour.. Dazi di Trump e crisi in Iran hanno mutato il contesto globale negli ultimi 20 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Khan a Starmer: “C’è rabbia”, propone il rientro nell’UE

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