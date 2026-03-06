L' Islanda rallenta l' adesione all' Ue e propone un referendum per il 29 agosto

L'Islanda ha annunciato l'intenzione di proporre un referendum per il 29 agosto sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri islandese, che ha presentato una mozione ufficiale per consultare i cittadini su questo tema. La proposta mira a coinvolgere direttamente l'opinione pubblica nel processo decisionale.

L'Islanda propone un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il ministro degli Esteri islandese Katrín Gunnarsdóttir ha presentato una mozione per un referendum da tenersi il 29 agosto. Lo rende noto l'emittente televisiva statale Ruv. La bozza di risoluzione sarà sottoposta all'approvazione del parlamento la prossima settimana. Il primo ministro islandese Kristrún Mjöll Frostadóttir ha dichiarato che il referendum avrebbe deciso solo sulla riapertura dei negoziati di adesione con l'Ue, mentre l'accordo finale sarebbe stato poi sottoposto a un'altra votazione da parte della popolazione. Il modello offrirebbe una "doppia valvola di sicurezza", consentendo ai cittadini di esprimersi a favore dei colloqui per esplorare le opzioni disponibili, senza però impegnarsi ancora con l'adesione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

