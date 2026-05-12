Ovunque stanno spuntando i «gemelli digitali» generati dall’intelligenza artificiale di creator e celebrità e gestire questa rivoluzione è diventato una priorità assoluta per le agenzie di talenti. Ma il pubblico come si comporterà davanti a un facsimile digitale della star che ama?.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Khaby Lame, Whoa Vicky e gli altri: i mega influencer si fanno sostituire dai loro cloni AI

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