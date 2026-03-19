Kevin Spacey firma un accordo con tre uomini che lo accusavano di molestie l'attore evita il processo

Kevin Spacey ha raggiunto un accordo economico con tre uomini che lo accusavano di molestie sessuali, evitando così di affrontare un processo. Le accuse risalgono allo scorso novembre e riguardano presunti comportamenti inappropriati dell’attore. Dopo aver negoziato, le parti hanno deciso di mettere fine alla vicenda senza ulteriori udienze in tribunale.

Nuove accuse di molestie sessuali per Kevin Spacey, da parte di tre uomini. L'attore, però, non andrà a processo perché ha raggiunto un accordo economico con i diretti interessati, che avevano denunciato i fatti lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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