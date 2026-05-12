Kenya Macron fa jogging con il campione olimpico Eliud Kipchogeper

Lunedì, il presidente francese ha corso con il campione olimpico Eliud Kipchoge lungo le vie di Nairobi. L'incontro si è svolto durante la visita in Kenya per partecipare al vertice Africa-Francia “Africa Forward”. La passeggiata sportiva ha avuto luogo in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle modalità dell'incontro.

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