Kenya Macron fa jogging con il campione olimpico Eliud Kipchogeper
Lunedì, il presidente francese ha corso con il campione olimpico Eliud Kipchoge lungo le vie di Nairobi. L'incontro si è svolto durante la visita in Kenya per partecipare al vertice Africa-Francia “Africa Forward”. La passeggiata sportiva ha avuto luogo in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle modalità dell'incontro.
Lunedì il presidente francese Macron ha fatto jogging insieme al leggendario maratoneta keniano Eliud Kipchogeper le strade di Nairobi, in Kenya, dove si trova per il vertice Africa-Francia “Africa Forward”. “Grazie per la pazienza di oggi”, ha detto Macron al campione olimpico dopo la corsa mattutina. Eliud Kipchogeper, due volte campione olimpico (Rio 2016 e Tokyo 2020) ha anche stabilito due record mondiali ufficiali. No re-sale New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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