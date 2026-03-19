Miro Tabanelli ha conquistato la sua prima vittoria nello slopestyle a Tignes, battendo il campione olimpico in una competizione molto seguita. I fratelli Tabanelli sono protagonisti di questa gara, contribuendo a scrivere nuove pagine nel freestyle italiano, in particolare nel settore park e pipe. La gara si è svolta con numerosi atleti in gara, tutti pronti a dimostrare le proprie capacità sulla neve.

I fratelli Tabanelli continuano a riscrivere la storia del freestyle italiano comparto park & pipe e raggiungono un nuovo traguardo dall’enorme peso specifico, in seguito alla vittoria di Miro nell’evento di slopestyle sulle nevi francesi di Tignes, in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 relativa alla singola specialità. Il ventunenne emiliano, già trionfatore agli X Games e vincitore di una gara del circuito maggiore nel big air (proprio a Tignes il 13 marzo 2025), ha fatto saltare il banco firmando il primo vero grande exploit della carriera nello slopestyle e imponendosi al termine di una finale di alto livello in cui erano presenti quasi tutti i più forti al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Miro Tabanelli fa il colpaccio a Tignes! Prima vittoria nello slopestyle davanti al campione olimpico

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