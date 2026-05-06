Kate Middleton torna a viaggiare dopo la malattia | il 13 maggio sarà in Italia per due giorni

Kate Middleton tornerà a viaggiare dopo aver avuto problemi di salute. Il 13 maggio sarà in Italia, in particolare a Reggio Emilia, dove rimarrà per due giorni. L'ultima volta che si è spostata per impegni ufficiali risale a prima della malattia. La visita sarà limitata a questa città e si svolgerà nell’arco di due giorni. La presenza è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del viaggio.

Kate Middleton ha annunciato che riprenderà a viaggiare dopo la malattia. Per il suo primo tour ha scelto l'Italia, per la precisione Reggio Emilia, dove rimarrà per 2 giorni la settimana prossima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Kate Middleton torna in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia sarà a Reggio EmiliaDopo la remissione dal cancro, Kate, la Principessa del Galles riprende i viaggi ufficiali: al centro della visita il modello educativo per... Kate Middleton in Italia: il primo viaggio all'estero dopo la malattiaLa principessa del Galles torna sulla scena internazionale e lo fa scegliendo l’Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate Middleton, il video inedito della Principessa Charlotte per il suo compleanno; Kate Middleton e il principe William festeggiano 15 anni di matrimonio: la loro storia; William e Kate Middleton sono il futuro e la speranza della monarchia ma re Carlo non abdicherà: Russell Myers racconta la crisi dei Windsor. Kate Middleton in Italia, i dettagli del viaggio e dei suoi lookKate Middleton verrà a Reggio Emilia tra il 13 e il 14 maggio: dopo 26 anni la Principessa del Galles torna in Italia. I look che indosserà. dilei.it Kate Middleton torna a viaggiare (senza William) dopo la malattia: scelta l’Italia, ecco quando e dovePrimo viaggio all'estero dopo la malattia per Kate Middleton: la principessa arriverà in Italia (senza William): ecco quando e dove. donnaglamour.it Kate Middleton affronterà il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo le cure per il cancro - facebook.com facebook La principessa inglese #KateMiddleton torna in Italia: sarà per due giorni a #ReggioEmilia per studiare il 'famoso' modello educativo reggiano. x.com