A metà maggio, la duchessa di Cambridge sarà a Reggio Emilia per una visita ufficiale che si svolgerà il 13 e il 14. In passato, a 18 anni, trascorse un periodo a Firenze in cui affrontò un momento difficile. La sua presenza nel paese rappresenta un momento di ritorno in Italia, dopo aver già visitato altre città durante i suoi impegni pubblici. La visita sarà caratterizzata da incontri istituzionali e appuntamenti pubblici.

Il 13 e 14 maggio prossimi Kate Middleton verrà in Italia. Una visita ufficiale annunciata a sorpresa qualche giorno fa e che rientra all’interno del progetto Centre for Early Childhood della Royal Foundation, il centro da lei fondato nel 2021 per promuovere la consapevolezza su quanto i primi cinque anni di vita possano influenzare la salute mentale da adulti. Un viaggio, questo, di grande importanza. Si tratta, infatti, del primo della principessa da sola, all’estero, dopo la scoperta del cancro del 2024. Un viaggio di rinascita che segue, dunque, un periodo buio e pieno di dolore. Il primo, ufficiale, in Italia. Kate e l’amore per l’Italia.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A maggio Kate Middleton torna in Italia, a Reggio Emilia, come segno di rinascita. Già a 18 anni trascorse un lungo periodo a Firenze e superò un dolore

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