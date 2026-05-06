L’Emilia Romagna si prepara ad accogliere un’altra rappresentante della famiglia reale britannica, con l’arrivo di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge si troverà nella regione dopo la visita di Carlo e Camilla, che si è svolta a Reggio Emilia il 6 maggio 2026. La regione, già protagonista dell’ultimo tour reale, si appresta a vivere un nuovo momento di attenzione internazionale.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – L’Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della royal family. Lo scorso anno ad aprile la visita d i Carlo e Camilla a Ravenna, quest’anno, tra pochi giorni, Kate Middleton a Reggio Emilia. La moglie dell’erede al trono britannico, William e Principessa del Galles, arriverà tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Si tratta della prima visita ufficiale in Italia di Kate Middleton da Principessa e del primo viaggio all’estero dopo la malattia. La vista di Carlo e Camilla a Ravenna. Il viaggio dello scorso anno di Carlo e Camilla rientrava nel viaggio di Stato della coppia reale in Italia. A Ravenna infatti sono arrivati dopo gli incontri istituzionali a Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Royal Family ha l’Emilia Romagna nel cuore, dopo la visita di Carlo e Camilla arriva Kate Middleton: il programma

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