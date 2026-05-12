Kate Middleton si dedica alla cucina per la famiglia, preparando pasti che rispettano uno stile di vita salutare. È molto attenta a ciò che porta in tavola per sé, il marito e i loro tre figli, e segue una dieta equilibrata. Tuttavia, si dice che abbia un unico vizio alimentare che è proibito, ma non ci sono dettagli specifici su quale sia.

Kate Middleton ama cucinare per la famiglia e da sempre è molto attenta a quello che mette in tavola, per sé, William e i suoi tre figli. Sulla dieta della Principessa del Galles si è detto molto, fin dai tempi del suo matrimonio. Indubbiamente, predilige piatti sani e vegetariani, mentre un tempo era una seguace della dieta Dunkan, a base di proteine anche animali. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, cosa mangia davvero. Quando non è impegnata in tour, a breve verrà in Italia, o in banchetti a Palazzo, Kate Middleton pensa personalmente alla cucina. Di solito è lei che prepara i pasti per la famiglia, a volte aiutata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la dieta salutista e il suo unico vizio proibito

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