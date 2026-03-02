Kate Middleton pronta per la vita da regina | cosa ha indossato per il suo primo discorso in gallese
Kate Middleton ha pronunciato il suo primo discorso in gallese accompagnata dal marito William. Durante l'evento, ha indossato un abito elegante e appropriato alla cerimonia. La Duchessa ha affrontato il suo primo intervento pubblico in questa lingua, suscitando attenzione tra i presenti. L'occasione ha segnato un passo importante nel suo ruolo pubblico e nelle apparizioni ufficiali.
Kate Middleton ha tenuto il suo primo discorso in gallese col marito William: cosa ha indossato per questo momento storico?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
