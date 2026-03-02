Kate Middleton pronta per la vita da regina | cosa ha indossato per il suo primo discorso in gallese

Kate Middleton ha pronunciato il suo primo discorso in gallese accompagnata dal marito William. Durante l'evento, ha indossato un abito elegante e appropriato alla cerimonia. La Duchessa ha affrontato il suo primo intervento pubblico in questa lingua, suscitando attenzione tra i presenti. L'occasione ha segnato un passo importante nel suo ruolo pubblico e nelle apparizioni ufficiali.

Perché Kate Middleton in Galles ha indossato dei narcisi gialli sul cappottoKate Middleton è volata in Galles per una nuova apparizione pubblica e ne ha approfittato per sfoggiare un look super glamour color ciliegia

Kate Middleton nel 2025 ha ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Un bilancio e le foto più belle del suo anno di rinascitaNegli ultimi dodici mesi la principessa del Galles è tornata (quasi) completamente operativa.

Kate Middleton e il rifiuto al fan che chiede l'autografo: Mi dispiace, non posso proprioSotto la pioggia gallese, Kate Middleton si attiene alle imposizioni di Corte, mostrando comunque vicinanza a un suo sostenitore

Kate Middleton e la lunga battaglia contro i paparazzi: «Non ce la faccio più»L'assedio mediatico a Kate Middleton nei primi anni con William racconta il prezzo della fama e la sua lunga battaglia per la privacy

