Perché Kate Middleton andrà Reggio Emilia | le tappe in Italia per studiare il celebre approccio pedagogico

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 e 14 maggio 2026, la duchessa di Cambridge sarà in Italia, visitando Reggio Emilia. La visita è legata allo studio del Reggio Emilia Approach, un metodo pedagogico sviluppato dal pedagogista Loris Malaguzzi. La visita si concentrerà su scuole e strutture educative della città, con l’obiettivo di approfondire le pratiche legate alla creatività e all’indipendenza dei bambini fino a sei anni. La scelta di Reggio Emilia segna il primo viaggio ufficiale all’estero della duchessa.

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Kate Middleton arriva in Italia il 13 e 14 maggio 2026 e sceglie Reggio Emilia come città per il suo primo viaggio all'estero: vuole infatti studiare il Reggio Emilia Approach creato dal pedagogista Loris Malaguzzi, che ruota attorno alla creatività e l'indipendenza dei bambini fino ai 6 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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