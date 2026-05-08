A Reggio Emilia, nelle ultime settimane, è stata notata la presenza di Kate Middleton, che ha partecipato a lavori di restyling nei locali comunali. La visita si è concentrata su interventi di pulizia e manutenzione, in particolare nei corridoi e nella Sala del Tricolore. L’evento ha attirato l’attenzione di cittadini e addetti ai lavori, che hanno osservato i cambiamenti nelle aree pubbliche del palazzo.

Reggio Emilia, 8maggio 2026 – “Serve una mano di intonaco?”. C’è qualcosa nell’aria a Reggio da un paio di giorni, e anche le sale di Palazzo di Città la stanno sentendo quell’aria pazzerella da grandi attese. La principessa del Galles arriverà tra pochi giorni per visitare e omaggiare l’eccellenza educativa reggiana, e in Comune stanno giocoforza rassettando alla velocità della luce per prepararsi alla visita di Kate Middleton. Che sarà a Reggio nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, e che potrebbe – ma è solo un’ipotesi – partecipare anche a un momento pubblico che sia visibile alla cittadinanza. Kate Middleton, il suo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, pulizie ‘da Royal House’ in Comune: restyling per corridoi e Sala del Tricolore

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