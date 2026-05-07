Da quasi 15 anni, la principessa del Galles indossa capi firmati Max Mara durante eventi pubblici. Recentemente, è stata avvistata in diverse occasioni ufficiali con abiti provenienti dalla casa di moda di Reggio Emilia. La sua scelta di privilegiare il marchio locale ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse le sue scelte di stile. Nulla indica una collaborazione formale tra la principessa e la maison.

Reggio Emilia, 7 maggio 2026 – La principessa del Galles, icona internazionale di stile, da quasi 15 anni apprezza la moda reggiana e sceglie di indossare capi Max Mara per alcune occasioni pubbliche. Complice l’etichetta reale, che le impone di indossare un soprabito, che non può togliersi in pubblico. Una regola ferrea che lei ha rispetta, reinterpretandola però con la sua fantasia, rendendo il cappotto – che è il capo simbolo di Max Mara - il grande protagonista dei suoi outfit. Il ‘coat dress’. Il ‘coat dress’ è proprio l’idea che le donne dell’alta società spesso copiano per essere eleganti e impeccabili anche nella stagione più fredda, proprio come la duchessa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Icona di eleganza, Kate Middleton ama la moda ‘made in Reggio’: i look firmati Max Mara

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