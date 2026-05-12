Karate | la fisica applicata vince l’argento a Roma con un colpo secco

Una ricercatrice di fisica ha conquistato la medaglia d'argento a Roma nel torneo di karate, grazie a un colpo preciso. La vittoria è arrivata con un attacco noto come gyaku zuki, una tecnica che si basa sulla precisione e sul tempismo. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, con la ricercatrice che ha dimostrato come le nozioni di fisica possano essere applicate anche nello sport.

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? Domande chiave Come ha fatto una ricercatrice di fisica a ribaltare il punteggio?. Quale tecnica specifica ha permesso la vittoria del gyaku zuki?. Chi ha ottenuto il bronzo grazie a un ricorso arbitrale?. Perché il successo della Fight Club Ravenna sfida le gerarchie nazionali?.? In Breve Vito Durante ottiene il bronzo dopo il ripescaggio contro Luciano Ramaci per 4-2.. Antonio Capuozzo esordisce con tecniche di gamba contro avversari del tabellone principale.. La tecnica gyaku zuki permette a Fiorentino di recuperare 3 punti contro Daniela Caputo.. Il successo della Fight Club Ravenna valorizza il territorio e il vivaio sportivo locale.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate: la fisica applicata vince l’argento a Roma con un colpo secco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Karate, argento per la 12enne Emma Bartolucci alla Coppa Italia FIJLKAMANCONA – Sale sul podio della Coppa Italia FIJLKAM la 12enne Emma Bartolucci, del Conero Karate Team, che conquista l’argento nella categoria... Coppa Passalacqua: Lorenzini fulmina il Campagnatico con un colpo secco? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Atletico Maremma a reggere il dominio del Campagnatico? Quale errore tattico ha permesso il gol di Lorenzini al 36°?...