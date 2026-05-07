Coppa Passalacqua | Lorenzini fulmina il Campagnatico con un colpo secco

Durante la partita della Coppa Passalacqua, Lorenzini ha segnato un gol decisivo al 36°, mettendo fine alle speranze del Campagnatico. L’Atletico Maremma ha dimostrato compattezza nel resistere al predominio avversario. Un errore tattico della squadra ospite ha aperto la strada al gol di Lorenzini, che ha sfruttato al meglio l’occasione. La partita si è poi sviluppata con continui tentativi di entrambe le formazioni di trovare la rete.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Atletico Maremma a reggere il dominio del Campagnatico?. Quale errore tattico ha permesso il gol di Lorenzini al 36°?. Perché il Campagnatico Arcille non è riuscito a concretizzare il vantaggio?. Come cambia la classifica del Girone C dopo questo risultato?.? In Breve Gol di Lorenzini al 36° minuto della ripresa su punizione strategica.. Atletico Maremma raggiunge 3 punti nel girone C della Coppa Passalacqua.. Ammonizioni ricevute dai giocatori Lorenzini, Uccelletti, Moremore e Tiberi.. Campagnatico Arcille resta ferma a 0 punti dopo il dominio territoriale.. Lorenzini scavalca la barriera difensiva del Campagnatico Arcille al 36° minuto della ripresa, regalando un successo per 1-0 all’Atletico Maremma nella sfida della Coppa Passalacqua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Passalacqua: Lorenzini fulmina il Campagnatico con un colpo secco Notizie correlate Coppa Passalacqua. Venturina subito forteEsordio positivo per una delle formazioni favorite per la vittoria finale della cinquantunesima edizione della Coppa Passalacqua. Coppa Passalacqua. Invictasauro, buona la primaSuccede tutto nel secondo tempo nel terzo match della Coppa Bruno Passalacqua e l’Invictasauro si aggiudica l’esordio del girone B del torneo... Contenuti di approfondimento Coppa Passalacqua: Atletico Maremma vince contro Campagnatico Arcille, Lorenzini decide la partitaL'Atletico Maremma vince 1-0 contro il Campagnatico Arcille, grazie al gol di Lorenzini alla 36' del secondo tempo. I rossi di Russo hanno segnato nonostante una partita contratta, mentre i rosso-neri ... maremmanews.it Coppa Passalacqua. Venturina subito forteEsordio positivo per una delle formazioni favorite per la vittoria finale della cinquantunesima edizione della Coppa Passalacqua. Sul campo del ’Frida Bottinelli Brogelli’, infatti, nella prima ... sport.quotidiano.net