Karate argento per la 12enne Emma Bartolucci alla Coppa Italia FIJLKAM

Una giovane atleta di 12 anni ha raggiunto il secondo posto alla Coppa Italia FIJLKAM. La competizione si è svolta ad Ancona, e l’atleta ha gareggiato nella categoria Esordienti Kumite -45 kg, rappresentando il Conero Karate Team. La sua prestazione le ha consentito di salire sul podio con una medaglia d’argento.

ANCONA – Sale sul podio della Coppa Italia FIJLKAM la 12enne Emma Bartolucci, del Conero Karate Team, che conquista l’argento nella categoria Esordienti Kumite -45 kg. La competizione si è svolta domenica 22 marzo al PalaGolfo di Follonica. Guidata a bordo tatami dal coach Paolo Barca, l'altleta marchigiana si è resa protagonista di un percorso impeccabile nelle fasi eliminatorie, imponendosi con tre vittorie nette e un impressionante bilancio di 24 punti realizzati e solo uno subito. Emma si è arresa solamente in finale, al termine di una gara condotta con grande determinazione e maturità. Per la giovane promessa del Conero Karate Team si tratta dell’ennesimo risultato positivo in un avvio di stagione estremamente brillante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Karate, argento per la 12enne Emma Bartolucci alla Coppa Italia FIJLKAM Articoli correlati La scuola Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sugli scudi alla Coppa di Karate Città di TolentinoTolentino, 12 marzo 2026 - La Scuola “Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli”, alla 16esima Coppa di Karate Città di Tolentino che si è svolta domenica primo... Enzo Bertocci nominato Maestro Benemerito di karate: prestigioso riconoscimento nazionale della FIJLKAMConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Aggiornamenti e notizie su Emma Bartolucci Emma Bartolucci d’argento alla Coppa Italia FIJLKAMdi Gioele Pincini Emma Bartolucci ha vinto la medaglia d’argento alla Coppa Italia FIJLKAM di karate. La gara si è svolta domenica 22 marzo al PalaGolfo di Follonica. L’atleta del Conero Karate Team h ... youtvrs.it Emma, da Baranzate ai Mondiali di karate in Lituania, dopo le medaglie in PortogalloDa Baranzate ai Mondiali di karate in Lituania, dopo i successi in Portogallo. Fight like a girl, per la giovane Emma Detto di Baranzate, è sicuramente ... ilnotiziario.net