Karate argento per la 12enne Emma Bartolucci alla Coppa Italia FIJLKAM

Da anconatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane atleta di 12 anni ha raggiunto il secondo posto alla Coppa Italia FIJLKAM. La competizione si è svolta ad Ancona, e l’atleta ha gareggiato nella categoria Esordienti Kumite -45 kg, rappresentando il Conero Karate Team. La sua prestazione le ha consentito di salire sul podio con una medaglia d’argento.

ANCONA – Sale sul podio della Coppa Italia FIJLKAM la 12enne Emma Bartolucci, del Conero Karate Team, che conquista l’argento nella categoria Esordienti Kumite -45 kg. La competizione si è svolta domenica 22 marzo al PalaGolfo di Follonica. Guidata a bordo tatami dal coach Paolo Barca, l'altleta marchigiana si è resa protagonista di un percorso impeccabile nelle fasi eliminatorie, imponendosi con tre vittorie nette e un impressionante bilancio di 24 punti realizzati e solo uno subito. Emma si è arresa solamente in finale, al termine di una gara condotta con grande determinazione e maturità. Per la giovane promessa del Conero Karate Team si tratta dell’ennesimo risultato positivo in un avvio di stagione estremamente brillante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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