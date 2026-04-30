Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per gli Europei a fuoco 2026 nel tiro a segno, con Spinella che guida il gruppo nazionale nelle specialità di media e lunga distanza. La squadra si prepara a confrontarsi con le squadre europee dopo aver concluso la prima tappa della Coppa del Mondo 2026. La competizione rappresenta uno degli eventi principali della stagione internazionale di tiro a segno.

Dopo essersi messa alle spalle la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, la stagione internazionale del tiro a segno è pronta a virare verso un nuovo importantissimo appuntamento: quello relativo agli Europei a fuoco. La kermesse continentale dalla media e dalla lunga distanza, che fa seguito a quella ad aria compressa (dai 10m), tenutasi a Yerevan (Armenia) dal 27 febbraio al 5 marzo scorsi, si terrà a Osijek – in Croazia – dal 6 al 18 maggio, tanto per i seniores quanto per gli juniores. Una manifestazione da non sbagliare, sia perché mette in palio titoli e medaglie sia perché consentirà agli specialisti dai 25 e dai 50 metri di affinare ulteriormente la propria condizione in vista di un’intensissima seconda parte di stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a fuoco 2026: Spinella guida il gruppo azzurro dalla media e lunga distanza

Notizie correlate

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026: Maldini, Monna e Sollazzo guidano gli azzurriLa stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli...

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada: ci sono Sollazzo, Maldini e SpinellaDopo gli Europei a 10m di qualche settimana fa, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a tornare sulla scena internazionale, in questa prima...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Repubblica: Coni lavora a un’unica federazione per tiro a volo e tiro a segno; Tiro a segno | Finale di pistola 25m femminile | Coppa del mondo di tiro a carabina/pistola | Monaco di Baviera; Bari: vietati i baracconi del Tiro a segno per San Nicola; Bari, a San Nicola niente armi e tiro a segno: c'è il veto del Comune nel bando.

Tiro a segno: l'Italia punta agli Europei 10m con Maldini e MonnaLa nazionale italiana di tiro a segno ha ufficializzato i convocati per i Campionati Europei 10 m, in programma a Yerevan dal 27 febbraio al 5 marzo. A guidare la spedizione saranno Federico Nilo ... it.blastingnews.com

Niente pistole, neanche per gioco, Bari vieta i box del tiro a segno alla festa di San NicolaQuest’anno non saranno ammesse attrazioni con utilizzo e riproduzione di armi: il divieto non ha precedenti nel resto di Italia. I giostrai valutano il ... bari.repubblica.it

Serve un tiro dal dischetto di Gyokeres per sbloccare Atletico-Arsenal: a Madrid si va sullo 0-1 all'intervallo Discussioni sul rigore concesso agli inglesi: secondo voi c'era #atleticoarsenal #championsleague - facebook.com facebook

European Grand Prix di TIRO CON L'ARCO - Antalya (TUR) - Elisa Roner conquista la medaglia d'argento nella specialità arco compound a squadre femminile con 227 punti! x.com