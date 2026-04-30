Tiro a segno i convocati dell’Italia per gli Europei a fuoco | Spinella guida il gruppo azzurro dalla media e lunga distanza

L’Italia ha annunciato i convocati per gli Europei a fuoco di tiro a segno, con Spinella a guidare il gruppo nelle discipline di media e lunga distanza. La squadra si prepara a competere dopo aver concluso la prima tappa della Coppa del Mondo 2026. La manifestazione rappresenta uno degli impegni più rilevanti della stagione internazionale, che segna il passaggio successivo nel calendario delle competizioni.

Dopo essersi messa alle spalle la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, la stagione internazionale del tiro a segno è pronta a virare verso un nuovo importantissimo appuntamento, quello relativo agli Europei a fuoco. La kermesse continentale dalla media e dalla lunga distanza, che fa seguito a quella ad aria compressa (dai 10m), tenutasi a Yerevan (Armenia) dal 27 febbraio al 5 marzo scorsi, si terrà a Osijek – in Croazia – dal 6 al 18 maggio, tanto per i seniores quanto per gli juniores. Una manifestazione da non sbagliare, sia perché mette in palio titoli e medaglie sia perché consentirà agli specialisti dai 25 e dai 50 metri di affinare ulteriormente la propria condizione in vista di un’intensissima seconda parte di stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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