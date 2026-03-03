Centro Karate Riccione pioggia di medaglie alla XVI Coppa di Tolentino

Il Centro Karate Riccione ha ottenuto numerose medaglie alla XVI Coppa di Tolentino, disputata domenica 1° marzo. La competizione, organizzata dallo CSEN, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La squadra di Riccione si è distinta in diverse discipline, contribuendo a un risultato complessivo di rilievo per il centro.

Risultati di grande rilievo per il Centro Karate Riccione, protagonista domenica 1° marzo alla sedicesima Coppa di Tolentino, manifestazione organizzata dallo CSEN e capace di richiamare atleti da diverse regioni. La società romagnola ha partecipato con una delegazione di soli otto atleti.