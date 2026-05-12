Karate a Pisa | la An Kei conquista 5 ori e un podio totale

A Pisa, la squadra di karate An Kei ha ottenuto cinque medaglie d'oro e complessivamente sei podi durante la competizione. Le cinque campionesse sono salite sul podio in diverse categorie, contribuendo ai risultati complessivi del team. La partecipazione e le vittorie dimostrano la presenza forte della squadra in questa manifestazione, con le atlete che hanno ottenuto successi in diverse discipline del torneo.

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? Domande chiave Chi sono le cinque campionesse che hanno dominato il podio?. Come ha fatto la squadra a conquistare un podio totale?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici per gli atleti della An Kei?. Dove si può praticare karate con questo livello di eccellenza?.? In Breve Serena Di Donato, Sveva Bagnoli, Ludovica Masse, Francesca De Bilio e Matilde Di Nasso vincono ori.. Andrea Di Gesù e Micol Meucci guidano la dozzina di atleti al Palazzetto dello sport.. Valerio Vaccaro è convocato ai prossimi Campionati del Mondo IKU dopo i successi nazionali.. Le prossime attività si svolgeranno presso la palestra Fucini in via Fratelli Antoni 10.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate a Pisa: la An Kei conquista 5 ori e un podio totale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dominio “in rosa” di An Kei Karate: 5 ori al Campionato ItalianoPisa, 11 maggio 2026 – Il sipario cala sulla stagione agonistica e, per la An Kei Karate, non poteva esserci conclusione più esaltante. Pattinaggio: l’Eclettica conquista il podio con 4 ori regionali? Cosa sapere La ASD Eclettica ottiene 8 titoli regionali al campionato di pattinaggio a Caltanissetta. Argomenti più discussi: Italian Karate Open Toscana: a Pisa una giornata di sport e inclusione al Palazzetto Carlesi; An Kei Karate protagonista ai Campionati Italiani FEDIKA: cinque titoli nazionali per la società pisana; Arti marziali - Karate. Quattro ori regionali per Bodymind. Pisa, massacra la ex a colpi di karate e le toglie il cellulare per chiedere aiutoPisa, 21 febbraio 2023 – Giovani, lui esperto di arti marziali che avrebbe utilizzato per sopraffarla, lei picchiata e rapinata. E’ finita in ospedale. Percossa a ogni piccola esigenza, richiesta, ... lanazione.it