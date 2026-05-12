La stagione agonistica si conclude con un risultato di rilievo per la squadra di karate, che si aggiudica cinque medaglie d’oro ai Campionati Italiani. L’evento si è svolto recentemente, attirando l’attenzione sulla prestazione della squadra, che ha conquistato le medaglie nelle diverse categorie in gara. La vittoria finale segna un momento significativo per il team, che ha mostrato una forte presenza nel torneo nazionale.

Pisa, 11 maggio 2026 – Il sipario cala sulla stagione agonistica e, per la An Kei Karate, non poteva esserci conclusione più esaltante. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, la cornice del Palazzetto dello sport di Pisa ha ospitato il Campionato Italiano di Karate FEDIKA, un evento che ha visto la compagine pisana grande protagonista, confermando un trend di crescita inarrestabile. UN DOMINIO AL FEMMINILE. Sotto la guida esperta del maestro Andrea Di Gesù e del coach Micol Meucci, la An Kei Karate ha partecipato all'evento come società ospite, schierando una dozzina di atleti determinati a lasciare il segno. Il risultato è stato una vera e propria "pioggia d'oro", con una netta supremazia nel settore femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dominio “in rosa” di An Kei Karate: 5 ori al Campionato Italiano

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