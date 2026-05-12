Juventus Under 17 per il terzo anno consecutivo sfida da dentro o fuori con la Roma | ecco i precedenti tra le due squadre

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Under 17 si prepara ad affrontare la Roma nei quarti di finale dei playoff, in un confronto che si ripete per il terzo anno consecutivo. I precedenti tra le due squadre sono in parità, senza un vantaggio certo per nessuno. La sfida si svolgerà in una fase decisiva della competizione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per proseguire il cammino.

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di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, dopo la disputa dei playoff il destino ha voluto l’incrocio con la Roma ai quarti di finale: precedenti in equilibrio, chi avrà la meglio questa volta? L’approfondimento completo. La Juventus Under 17 di mister Grauso ha ottenuto da tempo il pass per i quarti di finale, avendo chiuso il girone qualificatorio al primo posto in classifica. Nelle settimane successive si sono disputati i playoff, degli spareggi che hanno coinvolto le terze e le quarte di ogni girone (A, B, C) e le due migliori quinte. Un totale di 8 squadre partecipanti, e solamente due di queste sono rimaste in corsa: le romane, Roma e Lazio. La Juventus Under 17, che era in attesa della prossima sfidante, ora sa il nome, ed incredibilmente sarà proprio la Roma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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