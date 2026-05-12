Juventus Under 17 per il terzo anno consecutivo sfida da dentro o fuori con la Roma | ecco i precedenti tra le due squadre
La Juventus Under 17 si prepara ad affrontare la Roma nei quarti di finale dei playoff, in un confronto che si ripete per il terzo anno consecutivo. I precedenti tra le due squadre sono in parità, senza un vantaggio certo per nessuno. La sfida si svolgerà in una fase decisiva della competizione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per proseguire il cammino.
di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, dopo la disputa dei playoff il destino ha voluto l’incrocio con la Roma ai quarti di finale: precedenti in equilibrio, chi avrà la meglio questa volta? L’approfondimento completo. La Juventus Under 17 di mister Grauso ha ottenuto da tempo il pass per i quarti di finale, avendo chiuso il girone qualificatorio al primo posto in classifica. Nelle settimane successive si sono disputati i playoff, degli spareggi che hanno coinvolto le terze e le quarte di ogni girone (A, B, C) e le due migliori quinte. Un totale di 8 squadre partecipanti, e solamente due di queste sono rimaste in corsa: le romane, Roma e Lazio. La Juventus Under 17, che era in attesa della prossima sfidante, ora sa il nome, ed incredibilmente sarà proprio la Roma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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