Juventus la lista dei sacrificabili | gli 11 che partiranno

La Juventus ha predisposto una lista di undici giocatori che, secondo quanto riferito, potrebbero lasciare il club durante la prossima finestra di mercato estiva. La decisione mira a raccogliere fondi necessari per finanziare i futuri acquisti e rafforzare la rosa. La lista include atleti che attualmente non sono considerati parte integrante del progetto tecnico per la stagione successiva. Non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei giocatori coinvolti.

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La lista degli 11 giocatori che, secondo Giovanni Albanese, lasceranno la Juventus in estate per finanziare i nuovi acquisti. La lista dei sacrificabili: la Juventus apre ai saldi eccellenti. La notizia lanciata da Giovanni Albanese scuote l’ambiente bianconero: ben 11 giocatori della rosa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la lista dei sacrificabili: gli 11 che partiranno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Juventus, mercato da rivoluzione in estate: chi sono i possibili sacrificabili? Juventus: stilata la lista dei “cedibili”La Juventus ha deciso di mettere sul mercato tre giocatori per generare risorse importanti in vista dell’estate 2026. Argomenti più discussi: Serie A | I convocati per Lecce-Juventus; Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto; Juve, i convocati per il Verona: due assenti per Spalletti, la scelta su Thuram; Kolo Muani in pole, spunta anche Gonzalo Garcia: la lista di mercato della Juve, tutti i nomi. ?? #Juventus, la lista dei convocati di Mister #Spalletti per #JuveVerona x.com Berat Djimsiti alla Juventus? reddit Juventus, ecco le convocazioni per la sfida contro il Lecce: Spalletti perde solo Cabal e Milik, tutti gli altri disponibiliJuventus, ecco le convocazioni per la sfida contro il Lecce: Spalletti perde solo Cabal e Milik, tutti gli altri disponibili ... calcionews24.com