Juventus | stilata la lista dei cedibili

La Juventus ha elaborato una lista di tre giocatori che saranno messi in vendita durante l’estate 2026. La decisione si inserisce in un piano volto a raccogliere fondi per il club nei prossimi mesi. La società ha comunicato ufficialmente questa scelta, senza fornire dettagli sui nomi dei calciatori coinvolti. La mossa mira a rafforzare le finanze prima dell’inizio della prossima stagione.

La Juventus ha deciso di mettere sul mercato tre giocatori per generare risorse importanti in vista dell’estate 2026. L’obiettivo della dirigenza è incassare almeno 80 milioni di euro lordi attraverso le cessioni di Jonathan David, Loïs Openda e Teun Koopmeiners, in modo da finanziare il restyling della rosa senza stravolgere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: stilata la lista dei “cedibili” Spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili, può dire addio al Milan a sorpresaIn casa Milan spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero chiudere per... Tennis, a Wimbledon parolacce e blasfemie bandite in tutte le lingue (stilata la lista completa per gli arbitri)Il prato perfettamente rasato, le divise rigorosamente bianche, il silenzio quasi liturgico del pubblico. JUVENTUS-COMO: L’ANALISI Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La listaGenoa, i convocati per la Juventus: la lista di Daniele De Rossi per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 all'Allianz Stadium ... calcionews24.com Juventus, i convocati per il Genoa: l’elenco di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26Juventus, i convocati per il Genoa: l'elenco di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com