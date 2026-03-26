La Juventus prepara una fase di rinnovamento durante la prossima sessione di mercato estivo. La società sta valutando quali giocatori potrebbero essere sacrificati per rafforzare la rosa e affrontare la nuova stagione. Nel frattempo, l’allenatore chiede garanzie per una squadra pronta a ripartire, con specifiche mosse che coinvolgono sia acquisti che cessioni di calciatori.

Luciano Spalletti vuole delle garanzie per la prossima stagione. La principale di queste riguarda una squadra fin da subito pronta a ripartire dalle macerie degli ultimi anni, che tradotto significa importanti mosse sia dal mercato in entrata che da quello in uscita. Non c’è più spazio, né tantomeno tempo, per la creazione di solide basi per un tanto ipotetico quanto lontano futuro. Al contrario, ciò di cui necessità il tecnico toscano è una squadra fin da subito pronta per tornare a competere tanto in campionato quanto in Europa. In termini spesso usati nel mondo della pallacanestro, dunque, la Juventus si prepara a comporre il suo personale instant team. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, mercato da rivoluzione in estate: chi sono i possibili sacrificabili?

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