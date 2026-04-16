Ultimissime Juve LIVE | brutte notizie per Yildiz su Vlahovic si inserisce il Milan

Nelle ultime ore, la Juventus ha comunicato aggiornamenti importanti riguardo alle condizioni di Yildiz, che ha riscontrato problemi fisici. Nel frattempo, il Milan ha manifestato interesse per Vlahovic e si è inserito nelle trattative. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle vicende della squadra, con notizie in tempo reale sulla situazione attuale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 aprile 2026. Infortunio Yildiz, brutte notizie dalla Continassa in vista della sfida con il Bologna. Le condizioni di Kenan. Ore 08.52 – Infortunio Yildiz, brutte notizie dalla Continassa in vista della sfida con il Bologna. Le condizioni di Kenan Rinnovo Vlahovic Juve: i bianconeri tentennano, il Milan prova ad inserirsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: brutte notizie per Yildiz, su Vlahovic si inserisce il Milan Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: le ultime sulle condizioni di Yildiz. Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il MilanGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Dusan Vlahovic. C’entra il MilanCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa; Juventus News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Infortunio Yildiz, brutte notizie dalla Continassa in vista della sfida con il Bologna. Le condizioni di Kenan; Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno. Brutto infortunio condiziona la corsa alla Champions, Juventus nei guaiInfortuno condiziona la corsa alla Champions League, la Juventus è nei guai con la situazione difficile da gestire. juvelive.it Juventus, la rivoluzione è già in atto: Elkann mette in dubbio anche Comolli. E dai riscatti arrivano altre brutte notizieCalciomercato Juventus, la rivoluzione è già in atto: Elkann mette in dubbio anche Comolli. E dai riscatti arrivano altre brutte notizie ... sport.virgilio.it Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news x.com