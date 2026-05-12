Juventus-Bernardo Silva pronta l’offerta | Spalletti spinge per il colpo

La Juventus ha deciso di muoversi rapidamente per cercare di ingaggiare Bernardo Silva, e sta preparando un’offerta concreta per convincerlo a trasferirsi in Italia. Il tecnico della squadra spinge da tempo per portare il centrocampista portoghese alla corte bianconera, e nelle ultime ore si sono intensificate le trattative tra le parti coinvolte. Restano da definire i dettagli dell’eventuale accordo e le modalità di trasferimento.

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La Juventus accelera per Bernardo Silva e prepara la proposta per convincerlo ad accettare la destinazione italiana. Il giocatore del Manchester City è considerato l ‘obiettivo principale del mercato bianconero. Offerta strutturata: bonus legati a risultati e rendimento del giocatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. La proposta economica preparata dalla Juventus prevederebbe uno stipendio complessivo da 8 milioni di euro a stagione: 6 milioni netti più 2 di bonus. Un milione sarebbe legato alla qualificazione in Champions League, mentre l’altro dipenderebbe da obiettivi di squadra e rendimento individuale del calciatore.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Bernardo Silva, pronta l’offerta: Spalletti spinge per il colpo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus-Bernardo Silva: contatti con Mendes per il colpo a zeroNella mattinata di lunedì 6 aprile 2026, la Juventus ha rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo dell’anno: il direttore tecnico... Juventus-Spalletti, summit per il rinnovo: assalto a Tonali e Bernardo SilvaLa Juventus accelera le manovre alla Continassa per blindare Luciano Spalletti e pianificare una rivoluzione strutturale da quattro innesti top. Argomenti più discussi: Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Da Bernardo Silva a Kolo Muani: le richieste di Spalletti per riportare la Juventus al vertice; Calciomercato Juventus, si cerca la leadership: Alisson e Bernardo Silva in pole; Juventus, pronta una nuova rivoluzione per l’estate. #Juventus pronta a tutto pur di convincere #BernardoSilva ?? Ecco qual è la priorità del portoghese ?? x.com Corriere dello Sport: Bernardo Silva vuole andare al Barcellona, ma il Galatasaray sta anche preparando un'offerta seria. Ilkay Gündo?an è coinvolto nel supportare l'opzione del Galatasaray. - reddit.com reddit Juventus, Spalletti detta il mercato: da Lobotka a Bernardo Silva, rivoluzione a centrocampoJuventus, Spalletti detta il mercato: da Lobotka a Bernardo Silva, rivoluzione a centrocampo La nuova Juventus prende forma attorno alle idee di Luciano Spalletti. tuttojuve.com