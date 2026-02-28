Juventus-Spalletti summit per il rinnovo | assalto a Tonali e Bernardo Silva

La Juventus ha convocato un incontro alla Continassa per discutere il rinnovo di Luciano Spalletti e ha avviato trattative per portare a Torino Tonali e Bernardo Silva. La società sta lavorando per consolidare il rapporto con l’allenatore e per rafforzare la rosa con quattro nuovi giocatori di alto livello. La strategia mira a rinnovare la squadra nel prossimo mercato estivo.

La Juventus accelera le manovre alla Continassa per blindare Luciano Spalletti e pianificare una rivoluzione strutturale da quattro innesti top. Il summit decisivo, previsto nelle prossime ore, non si limiterà al rinnovo contrattuale del tecnico toscano, ma definirà il budget per una campagna acquisti aggressiva volta a colmare il gap europeo. In cima alla lista dei desideri per il centrocampo figurano Sandro Tonali, nonostante il pressing dell' Arsenal, e Bernardo Silva, pronto a chiudere il suo ciclo in Premier League. La strategia finanziaria per finanziare il doppio colpo d'élite passerà dal sacrificio di Teun Koopmeiners, finito nel mirino del Galatasaray, la cui cessione genererebbe il tesoretto necessario per l'assalto ai due profili internazionali.