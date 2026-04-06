Juventus-Bernardo Silva | contatti con Mendes per il colpo a zero

Nella mattinata di lunedì 6 aprile 2026, la Juventus ha avviato contatti con l'agente di un calciatore portoghese, per discutere di un possibile trasferimento a parametro zero. I rappresentanti del club si sono incontrati con il rappresentante del giocatore, con l’obiettivo di definire un accordo che potrebbe portare il centrocampista in squadra al termine del contratto attuale. La trattativa è ancora in fase iniziale.

Nella mattinata di lunedì 6 aprile 2026, la Juventus ha rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo dell’anno: il direttore tecnico ha avviato i contatti diretti con Jorge Mendes, potentissimo agente di Bernardo Silva, per bloccare il fuoriclasse portoghese in vista della scadenza contrattuale con il Manchester City fissata al 30 giugno 2026. Nonostante la serrata concorrenza della Saudi Pro League e del Barcellona, il club bianconero punta sulla centralità del giocatore nel progetto tecnico di Luciano Spalletti per superare l’impasse economica legata a un ingaggio che sfiora gli 8 milioni di euro netti. La strategia di Giuntoli: il fattore Mendes e il nodo ingaggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Bernardo Silva: contatti con Mendes per il colpo a zero Bernardo Silva-Juve, nuovi contatti: la scelta con Jorge MendesJuve sempre vigile su Bernardo Silva che si appresta a dire addio al Manchester City: ecco cosa sta succedendo. Leggi anche: Calciomercato Juventus, contatti con Bernardo Silva LA JUVENTUS È SU BERNARDO SILVA: UN REGALO A PARAMETRO ZERO PER IL RINNOVO DI SPALLETTI Temi più discussi: Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Juventus, si tratta per Bernardo Silva: contatti con Jorge Mendes, la situazione; Contatto Bernardo Silva-Juve! La risposta mercato e la mossa che va oltre Yildiz; Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni. Juve su Bernardo Silva: contatti avviati, decisivo il mese di aprileLa Juve insiste per Bernardo Silva. Nuovi contatti con l’entourage del portoghese del Manchester City. Aprile mese decisivo. europacalcio.it Juventus, si tratta per Bernardo Silva: contatti con Jorge Mendes, la situazionePartiamo da un dato di fatto: il piano di Bernardo Silva, come riportato in passato anche dal profilo ufficiale X di Fabrizio Romano, è quello di lasciare il Manchester City a parametro zero, non ... calciomercato.com Ad oggi, il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus rimane una trattativa difficile. I bianconeri hanno parlato con l'agente del giocatore (Jorge Mendes) chiedendo informazioni. La Juve è interessata ed è un nome che è sul tavolo, discusso e trattato, m facebook Bernardo Silva apre alla Juventus! Secondo quanto riferito da Tuttosport, ci sono stati i primi contatti tra l’agente del giocatore Jorge Mendes e la società bianconera #Juventus #BernardoSilva #SpazioJ x.com