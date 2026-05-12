Juve un innesto per reparto | la strategia per tornare a vincere

La Juventus sta lavorando a un nuovo acquisto per rinforzare il reparto e migliorare le proprie possibilità di competere per il titolo di campione d’Italia. La società ha individuato un giocatore che potrebbe contribuire a rafforzare la rosa e aumentare le chance di tornare a vincere. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, il club prosegue con le strategie per la prossima stagione.

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Torino, 12 maggio 2026 – Potenziare ogni reparto con un acquisto di valore per riportare la Juve in lotta Scudetto. La strategia di mercato è stata delineata: quattro innesti di qualità per colmare il gap con l’Inter. Nel mezzo di una lotta serrata per l’accesso alla Champions, oltre al Milan è stato risucchiato anche il Napoli, la Vecchia Signora pensa già all’estate e ai miglioramenti da apportare alla rosa per consentire a Spalletti di alzare il livello. Servono un portiere, un difensore, almeno un mediano e infine un centravanti: queste le richieste dell'allenatore all’area tecnica. I nomi: da Alisson a Bernardo Silva. I cambiamenti estivi possono partire già dalla porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, un innesto per reparto: la strategia per tornare a vincere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juve, un innesto per reparto: obiettivo tornare a vincereTorino, 29 aprile 2026 – Un acquisto di valore per reparto, aggiungere qualità ed esperienza alla struttura portante della Juventus per tornare in... Juve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai verticiTorino, 17 aprile 2026 – Prima l’accesso alla Champions, poi il mercato per rilanciare le quotazioni della Juventus ai vertici del calcio italiano ed... Argomenti più discussi: Spalletti chiede il rinnovo di Vlahovic e 6-7 innesti alla Juventus; Calciomercato Juventus – Trattative live per Angelo Stiller: colpo a sorpresa; Barcellona, due alternative a Lewandowski: Juve, ecco l'assist dalla Spagna; Calciomercato Juve: Reijnders nel mirino, ma il costo è alto. ? La #Juve accelera la ricerca per un nuovo innesto nel reparto arretrato Nel mirino ci sarebbero #Kim #Stones e #Ake con le candidature di #Baidoo e #Ordonez che sono state proposte al club secondo Tuttosport TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSN x.com [Samuel Marsden] Il Barcellona deve raccogliere soldi attraverso cessioni importanti per reinvestire negli acquisti. Giocatori come Casado e Fati sono attesi in partenza, mentre sia Koundé che Ferran sono tra i giocatori per cui il club ascolterà offerte. Il club sp - reddit.com reddit Juve, un innesto per reparto: obiettivo tornare a vincereLa dirigenza studia i miglioramenti per la prossima stagione: Spalletti ha bisogno di un rinforzo per reparto. Da Allisson a Stones, da Goretzka a Bernardo Silva, passando per Lewandowski e Kolo Muani ... sport.quotidiano.net