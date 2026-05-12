Juve un innesto per reparto | la strategia per tornare a vincere
La Juventus sta lavorando a un nuovo acquisto per rinforzare il reparto e migliorare le proprie possibilità di competere per il titolo di campione d’Italia. La società ha individuato un giocatore che potrebbe contribuire a rafforzare la rosa e aumentare le chance di tornare a vincere. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, il club prosegue con le strategie per la prossima stagione.
Torino, 12 maggio 2026 – Potenziare ogni reparto con un acquisto di valore per riportare la Juve in lotta Scudetto. La strategia di mercato è stata delineata: quattro innesti di qualità per colmare il gap con l’Inter. Nel mezzo di una lotta serrata per l’accesso alla Champions, oltre al Milan è stato risucchiato anche il Napoli, la Vecchia Signora pensa già all’estate e ai miglioramenti da apportare alla rosa per consentire a Spalletti di alzare il livello. Servono un portiere, un difensore, almeno un mediano e infine un centravanti: queste le richieste dell'allenatore all’area tecnica. I nomi: da Alisson a Bernardo Silva. I cambiamenti estivi possono partire già dalla porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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