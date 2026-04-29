Juve un innesto per reparto | obiettivo tornare a vincere

La Juventus ha ufficializzato un nuovo acquisto mirato a rafforzare il reparto, con l’obiettivo di aumentare la qualità e l’esperienza della squadra. L’obiettivo dichiarato è tornare a contendere i trofei in campionato e nelle competizioni europee. La società ha comunicato l’ingaggio di un giocatore che dovrebbe contribuire a migliorare le prestazioni complessive della formazione. L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa per la stagione in corso.

Torino, 29 aprile 2026 – Un acquisto di valore per reparto, aggiungere qualità ed esperienza alla struttura portante della Juventus per tornare in lotta per i trofei. Luciano Spalletti è il cardine del nuovo progetto bianconero, nel solco di quella continuità sempre sfuggita, ma anche un bravo allenatore ha bisogno di giocatori forti per alzare il livello. Migliorare ogni ruolo per crescere e ritornare a riempire la bacheca, almeno provare a vincere lo Scudetto dopo annate da minimo sindacale con l’accesso alla Champions League. Ovviamente, la Juventus sul mercato non può fare tutto ciò che vuole, con un bilancio ancora attenzionato dalla Uefa e una sostenibilità da perseguire con costanza e dedizione, ed è per questo che i parametri zero possono offrire una succosa occasione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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