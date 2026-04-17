Juve un innesto per reparto | ecco il piano per tornare ai vertici

La Juventus ha annunciato un piano che prevede prima l’accesso alla Champions League e poi interventi sul mercato per rafforzare la squadra. La strategia mira a migliorare la posizione del club nel calcio italiano ed europeo, con obiettivi chiari e tempistiche definite. La società ha comunicato le tappe principali del percorso, concentrandosi su risultati sportivi e investimenti mirati.

Torino, 17 aprile 2026 – Prima l’accesso alla Champions, poi il mercato per rilanciare le quotazioni della Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Fondamentale l’accesso ai primi quattro posti – ora la Juve c’è e ha riavvicinato anche il Milan – poi gli investimenti per migliorare la rosa nei suoi punti cardine, che significa provare a prendere un innesto di qualità per reparto. Partendo dalla porta, dove Michele Di Gregorio si è ripreso la titolarità ma l’obiettivo della Juve è Alisson Becker. A cascata, acquisti di livello anche in difesa, a centrocampo e in attacco per fornire a Spalletti gli strumenti necessari a colmare il gap con l’Inter, oggi di gran lunga la miglior formazione italiana e con margine evidente sulle altre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai vertici Notizie correlate Calciomercato Juve LIVE: il piano per Bernardo Silva, Huijsen può tornaredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Luka Doncic: il piano segreto per tornare in campo ai PlayoffLuka Doncic sta gestendo la riabilitazione per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro tra la Slovenia e la Spagna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero; Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; Giocava alla Juventus, ma lo consideravano bambino | Vestirà la maglia dell'Inter: marottata totale per Muharemovic; Sicuri che alla Juventus serva Sandro Tonali? Il confronto con Locatelli e il verdetto statistico mostrano un dato inaspettato. Juve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai verticiLa dirigenza punta a quattro acquisti di valore per migliorare la rosa e tornare in lotta per lo Scudetto. Ecco i nomi reparto per reparto. Intanto parla Dino Zoff: La Juve può arrivare anche terza. sport.quotidiano.net Calciomercato Juventus: svolta a sinistra, doppio colpo italianoLa dirigenza della Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato per la prossima sessione estiva, tra gli obiettivi anche il restyling della fas ... sportface.it Oggi Medhi #Benatia compie 39 anni La #Juventus ha voluto fargli gli auguri sui propri profili social Lasciagli un messaggio nei commenti - facebook.com facebook Buffon ricorda Manninger, suo vice alla Juve: "Amico che ho sempre ammirato" #SkySport #Manninger #Buffon x.com