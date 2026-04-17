Juve un innesto per reparto | ecco il piano per tornare ai vertici

Da sport.quotidiano.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato un piano che prevede prima l’accesso alla Champions League e poi interventi sul mercato per rafforzare la squadra. La strategia mira a migliorare la posizione del club nel calcio italiano ed europeo, con obiettivi chiari e tempistiche definite. La società ha comunicato le tappe principali del percorso, concentrandosi su risultati sportivi e investimenti mirati.

Torino, 17 aprile 2026 – Prima l’accesso alla Champions, poi il mercato per rilanciare le quotazioni della Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Fondamentale l’accesso ai primi quattro posti – ora la Juve c’è e ha riavvicinato anche il Milan –  poi gli investimenti per migliorare la rosa nei suoi punti cardine, che significa provare a prendere un innesto di qualità per reparto. Partendo dalla porta, dove Michele Di Gregorio si è ripreso la titolarità ma l’obiettivo della Juve è Alisson Becker. A cascata, acquisti di livello anche in difesa, a centrocampo e in attacco per fornire a Spalletti gli strumenti necessari a colmare il gap con l’Inter, oggi di gran lunga la miglior formazione italiana e con margine evidente sulle altre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve un innesto per reparto ecco il piano per tornare ai vertici
© Sport.quotidiano.net - Juve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai vertici

Notizie correlate

Calciomercato Juve LIVE: il piano per Bernardo Silva, Huijsen può tornaredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Luka Doncic: il piano segreto per tornare in campo ai PlayoffLuka Doncic sta gestendo la riabilitazione per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro tra la Slovenia e la Spagna.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero; Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; Giocava alla Juventus, ma lo consideravano bambino | Vestirà la maglia dell'Inter: marottata totale per Muharemovic; Sicuri che alla Juventus serva Sandro Tonali? Il confronto con Locatelli e il verdetto statistico mostrano un dato inaspettato.

juve un innesto perJuve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai verticiLa dirigenza punta a quattro acquisti di valore per migliorare la rosa e tornare in lotta per lo Scudetto. Ecco i nomi reparto per reparto. Intanto parla Dino Zoff: La Juve può arrivare anche terza. sport.quotidiano.net

juve un innesto perCalciomercato Juventus: svolta a sinistra, doppio colpo italianoLa dirigenza della Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato per la prossima sessione estiva, tra gli obiettivi anche il restyling della fas ... sportface.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.