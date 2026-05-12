Juve nuove voci su Nicolas Jackson | si punta al prestito

Da calciomercato.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre di calcio stanno valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante attraverso un prestito, indipendentemente dall’eventuale cessione di un altro giocatore. La Juventus sta monitorando diverse opzioni e ha indicato questa strategia come prioritaria nelle trattative attuali. Le trattative sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali dai club coinvolti.

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I bianconeri sono a caccia di un nuovo attaccante a prescindere dal futuro di Dusan Vlahovic: tutti i dettagli.  In casa Juve continua la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, valevole per la 36esima giornata di Serie A. La corsa Champions è entrata nella sua fase più calda, ci sono addirittura cinque squadre in 5 punti e i bianconeri non possono permettersi assolutamente passi falsi. Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato.it A Torino, però, si monitora con attenzione anche il mercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni. Una di queste porta a Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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