Nicolas Jackson | Juve e Milan alla finestra ma il Chelsea spara alto

Il futuro di Nicolas Jackson è al centro delle attenzioni di diverse squadre europee. La Juventus e il Milan sono indicate come possibili destinazioni, mentre il Chelsea sembra disposto a chiedere una cifra elevata per il trasferimento. La trattativa coinvolge anche club di Monaco di Baviera, con varie voci che si rincorrono sui possibili sviluppi. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali o dettagli definitivi.

Il futuro di Nicolas Jackson torna a infiammare l’asse tra Londra, Monaco di Baviera e la Serie A. L’attaccante senegalese classe 2001, di proprietà del Chelsea, si appresta a chiudere la sua parentesi al Bayern Monaco per rientrare alla base inglese al termine della stagione, aprendo nuovi scenari di mercato che coinvolgono direttamente Juventus e Milan. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante l’ultimo episodio del podcast Caffè Di Marzio, realizzato in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, il centravanti non verrà riscattato dai bavaresi, diventando di fatto una delle pedine più pregiate, ma anche più costose, della prossima estate.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Nicolas Jackson: Juve e Milan alla finestra, ma il Chelsea spara alto Notizie correlate Leggi anche: Juve, Vlahovic ai box ma il mercato scotta: Chelsea e Milan alla finestra Juventus: Senesi dice sì alla Juve, ma spara alto sull’ingaggioSenesi spara alto sull’ingaggio Senesi ha detto sì alla Juve, ma le richieste d’ingaggio del difensore argentino del Bornemouth sono di oltre 6... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla Germania: Milan e Juventus non smettono di seguire Nicolas Jackson; La Juventus punta al prestito di Nicolas Jackson, anche il Milan monitora la situazione; Calciomercato Milan, Nicolas Jackson vuole la Serie A: le news di Romano; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: LA JUVENTUS PUNTA AL PRESTITO DI NICOLAS JACKSON, ANCHE IL MILAN MONITORA LA SITUAZIONE. Di Marzio: Il Chelsea chiede 50 milioni per Jackson, cifra non nei piani della JuveNel corso del podcast Caffe Di Marzio, in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, Gianluca di Marzio fa il punto sul possibile futuro di Nicolas ... tuttojuve.com Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che…». Le ultime sul futuro dell’attaccante di proprietà del ChelseaNicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che...». Le ultime sul futuro dell'attaccante di proprietà del Chelsea ... juventusnews24.com Occhio sempre al nome di Nicolas Jackson. L'estate scorsa ci aveva fatto un pensiero il Milan, ci aveva fatto un pensiero la Juve. Posso dirvi che Jackson darebbe apertura all'Italia. L'idea di poter giocare in Italia un giorno, da quello che mi risulta, lo tenta @F x.com Milan-Jackson: contatti sì… ma che muro Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan ha avuto contatti nelle scorse settimane per Nicolas Jackson, di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Bayern Monaco I tedeschi non sembrano i - facebook.com facebook