Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile trasferimento dell’attaccante in una squadra di Serie A. Secondo quanto riferito da un noto giornalista sportivo, un rappresentante del giocatore avrebbe comunicato a un collega di aver ricevuto un’offerta ufficiale da parte di un club italiano. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che.». Le ultime sul futuro dell’attaccante di proprietà del Chelsea. Il futuro di Nicolas Jackson si preannuncia come uno dei tormentoni della prossima sessione di mercato. L’attaccante senegalese, attualmente al Bayern Monaco, si appresta a chiudere la sua esperienza in Germania per fare ritorno alla base, al Chelsea. Tuttavia, il suo soggiorno a Londra potrebbe essere solo di passaggio, con la Serie A che torna a osservare la situazione con grande interesse. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare il punto della situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale WhatsApp ha delineato i possibili scenari: « Nicolas Jackson resta un nome da tenere d’occhio per l’estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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