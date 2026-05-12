Juve Fiorentina nuova chance per Koopmeiners? Il centrocampista potrebbe essere la soluzione giusta per centrare la Champions
In vista della partita tra Juventus e Fiorentina, si fa strada l'ipotesi che il centrocampista olandese possa avere una nuova occasione in campo. La decisione sulla formazione potrebbe coinvolgere anche Thuram, ma Koopmeiners sembra pronto a giocarsi una chance importante sia in questa fase che per il futuro. La scelta dell'allenatore potrebbe influenzare le possibilità del giocatore di contribuire alla qualificazione in Champions League.
di Luca Fiore Juve Fiorentina, dubbio tra Thuram e Koopmeiners con l’olandese che potrebbe avere una chance importante anche in ottica futura. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus torna al lavoro alla Continassa per preparare la delicata sfida contro la Fiorentina, appuntamento fondamentale nella corsa alla prossima Champions League. Dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti, il gruppo riprende oggi gli allenamenti per arrivare nelle migliori condizioni alla gara di domenica all’ Allianz Stadium. Il club sa di non poter commettere errori: servono 6 punti tra il match contro i viola e lo scontro con il Torino per blindare la qualificazione europea, senza dipendere dai risultati delle rivali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Fiorentina: Kean potrebbe essere convocato per la Juve. Risolto il contratto con LampteyFIRENZE – Potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, Moise Kean, in questa settimana, in vista della partita che la Fiorentina giocherà domenica 17...
Convocati Olanda, la decisione su Koopmeiners. Koeman ha chiamato il centrocampista della Juve? La lista completadi Redazione JuventusNews24Convocati Olanda, presente anche Koopmeiners nella lista di Koeman per le amichevoli in programma nei prossimi giorni.
Argomenti più discussi: U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Contro la Juventus la prima chance di blindare la salvezza: il Lecce ci prova; Le pagelle di Juventus-Verona 1-1: Vlahovic (7) evita la sconfitta. Spalletti a -5 dal Napoli; Juve Fiorentina, ufficiali data e orario: si giocherà in contemporanea ad altre 4 partite di Serie A.
ROMA, TRA OCCASIONI E SCELTE: IL MOMENTO DECISIVO _ OCCASIONE La Roma ha davanti una chance concreta: il passo falso di Juve e Milan riapre la corsa Champions e contro la Fiorentina può arrivare un segnale forte. Non è solo una partita, m facebook
r/Juve - reddit.com reddit
CHANCE CHAMPIONS Inaspettata quanto ghiotta. Alla fine l'occasione Champions arriva. A trecentosessanta minuti dalla fine del campionato dei giallorossi la Roma di Gasperini ha la chance di portarsi a un punto dal quarto posto con tre gare ancora da x.com
Juve-Fiorentina, pessime notizie per Spalletti: le ultimeAggiornamenti importantissimi in vista dell'atteso match tra l'undici di Spalletti e quello allenato da Vanoli ... calciomercato.it