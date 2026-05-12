JPMorgan | l’inflazione strutturale minaccia il modello 60 40
Secondo JPMorgan, l'inflazione strutturale rappresenta una minaccia per il tradizionale modello di investimento 6040, che combina azioni e obbligazioni. La crescente inflazione potrebbe mettere sotto pressione sia i mercati azionari che quelli obbligazionari, rischiando di causare un calo simultaneo di entrambi. Si analizzano le potenziali strategie per tutelare i risparmi di fronte a questo scenario e si spiega perché le due componenti del portafoglio potrebbero subire perdite contemporaneamente.
? Punti chiave Come può il modello 6040 proteggere i risparmi dall'inflazione strutturale?. Perché azioni e obbligazioni rischiano di crollare contemporaneamente?. Quali asset reali possono assorbire gli shock dei prezzi energetici?. Cosa rende l'attuale scenario economico simile agli anni Settanta?.? In Breve Petrolio WTI al Nymex a 98,07 dollari con incremento del 2,78%.. Inflazione USA al 3,3% a marzo trainata dal comparto energetico.. Riferimento storico agli anni Settanta con picchi inflattivi al 14% nel 1980.. BlackRock e Charles Schwab segnalano inflazione a macchie e volatilità persistente..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump veut détruire l’argent magique des banques centrales
Notizie correlate
Inflazione americana al 4,2%: il ritorno del caro energia scuote le certezze della Fed e riapre il nodo strutturale di un’economia sempre più fragile e polarizzataC’è un momento preciso in cui un numero smette di essere statistica e diventa sintomo.
Docente accoltellata: il ruolo dei social è un elemento strutturale. La dimensione internazionale e il preoccupante modello di spettacolarizzazione americanoL’accoltellamento di una docente di una scuola media di Trescore Balneario, nel Bergamasco, da parte di uno studente di 13 anni, inizia a delineare...