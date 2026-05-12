JPMorgan | l’inflazione strutturale minaccia il modello 60 40

Secondo JPMorgan, l'inflazione strutturale rappresenta una minaccia per il tradizionale modello di investimento 6040, che combina azioni e obbligazioni. La crescente inflazione potrebbe mettere sotto pressione sia i mercati azionari che quelli obbligazionari, rischiando di causare un calo simultaneo di entrambi. Si analizzano le potenziali strategie per tutelare i risparmi di fronte a questo scenario e si spiega perché le due componenti del portafoglio potrebbero subire perdite contemporaneamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui