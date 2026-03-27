Docente accoltellata | il ruolo dei social è un elemento strutturale La dimensione internazionale e il preoccupante modello di spettacolarizzazione americano

Un episodio di violenza avvenuto in una scuola media nel Bergamasco ha coinvolto una docente, accoltellata da uno studente di 13 anni. L’incidente ha attirato l’attenzione sui social media, che giocano un ruolo sempre più rilevante nel modo in cui si diffondono e si commentano fatti di cronaca. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato da una dimensione internazionale e da un modello di spettacolarizzazione tipico degli Stati Uniti.

L’accoltellamento di una docente di una scuola media di Trescore Balneario, nel Bergamasco, da parte di uno studente di 13 anni, inizia a delineare confini che vanno oltre la cronaca nera. Le informazioni emerse in queste ore da fonti investigative, ricostruzioni televisive e contenuti online mostrano come la dimensione digitale (dai social mainstream alle chat chiuse) non sia stata un semplice sfondo, ma un elemento strutturale della vicenda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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