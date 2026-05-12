Jonica 130 e Jonica 65 conclusa la regata d’altura nel Mar Ionio

Si è conclusa nel Mar Ionio la seconda edizione della regata d’altura Jonica 130 e della Jonica 65, disputata dall’8 al 10 maggio. L’evento è stato organizzato dal Circolo Vela Argonauti, in collaborazione con altri sette circoli velici della zona. La competizione ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni provenienti da varie località, che hanno affrontato le tre giornate di regata nelle acque del Mar Ionio.

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Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa la seconda edizione della regata d’altura Jonica 130 e della Jonica 65, disputate dall’8 al 10 maggio nelle acque del Mar Ionio e organizzate dal Circolo Vela Argonauti insieme ad altri sette circoli velici del territorio. Alla manifestazione hanno partecipato 31 imbarcazioni impegnate su un percorso offshore con partenza e arrivo dal Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci, per una distanza complessiva di 130 chilometri. La Jonica 65 ha invece previsto la conclusione della gara a Gallipoli al termine della prima tratta. La partenza è avvenuta in condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa e mare mosso, che hanno messo subito alla prova gli equipaggi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Jonica 130 e Jonica 65, conclusa la regata d’altura nel Mar Ionio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Jonica 130, il Golfo di Taranto torna protagonista della vela d’alturaTarantini Time QuotidianoPer tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il Golfo di Taranto tornerà a essere il palcoscenico della Jonica 130, la... Nel tratto Gioiosa Jonica-Martone bloccano il bus con un'auto, salgono e aggrediscono l'autistaBloccano l'autobus con un'auto, poi salgono sul mezzo e aggrediscono il conducente che finisce in ospedale con una prognosi di dieci giorni.