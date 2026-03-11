Nel tratto Gioiosa Jonica-Martone bloccano il bus con un' auto salgono e aggrediscono l' autista

Nel tratto tra Gioiosa Jonica e Martone, un autobus è stato bloccato da un’auto, che poi è entrata nel veicolo con alcune persone a bordo. Questi individui hanno aggredito il conducente, che è stato soccorso e trasportato in ospedale con una prognosi di dieci giorni. La polizia sta indagando sull’accaduto.