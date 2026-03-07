Dal 8 al 10 maggio, il Golfo di Taranto ospiterà la regata Jonica 130, una competizione di vela d’altura riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e dall’Unione Vela d’Altura Italiana. Per tre giorni, i partecipanti si sfideranno nel tratto di mare tra Taranto e le zone circostanti, portando il Golfo di Taranto nuovamente al centro dell’attenzione della vela d’altura italiana.

Tarantini Time Quotidiano Per tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il Golfo di Taranto tornerà a essere il palcoscenico della Jonica 130, la regata d’altura inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela e della Unione Vela d’Altura Italiana. Giunta alla sua seconda edizione, la competizione si conferma tra gli appuntamenti più attesi della vela d’altura nel panorama nazionale. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa presso la Torre dell’Orologio, sede dell’associazione “Dal Mare” in piazza Fontana a Taranto, alla presenza dei rappresentanti dei circoli velici organizzatori: Circolo Vela Argonauti, Ondabuena Academy, Circolo Velico Azimuth, Lega Navale Italiana – Campomarino di Maruggio e Lega Navale Italiana – sezione di Gallipoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Jonica 130, il Golfo di Taranto torna protagonista della vela d’altura

Vela giovanile classe OpenSkiff, il Club Nautico Rimini protagonista alla prima Nazionale di TarantoHa preso il via da Taranto il Circuito Nazionale OpenSkiff 2026, con la prima Regata Nazionale FIV ospitata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di...

Le Clementine del Golfo di Taranto in mostra a BerlinoTarantini Time QuotidianoAnche quest’anno il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto parteciperà a “Fruit Logistica”, la più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jonica 130 il Golfo di Taranto torna....

Taranto, un weekend in mare con Jonica 130TARANTO - Per un weekend, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il Golfo di Taranto torna a essere il palcoscenico della Jonica 130, la lunga regata d’altura che, inserita nel calendario della ... giornaledipuglia.com

Le immagini dello spettacolare avvistamento di una balenottera nel Golfo di Taranto dopo 16 anniUna balenottera è tornata a mostrarsi in tutta la sua imponente bellezza nelle acque del Golfo di Taranto. È successo il 28 febbraio 2025 quando i ricercatori della Jonian Dolphin Conservation l'hanno ... fanpage.it