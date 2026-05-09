Durante il JOFC Day 2026, l'ex calciatore ha condiviso il senso di orgoglio nel aver indossato la maglia della Juventus. La sua testimonianza si è concentrata sulla soddisfazione personale per il periodo trascorso con il club, senza approfondire dettagli specifici o motivazioni. La presenza dell'ex giocatore ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno ascoltato con interesse le sue parole sulla carriera e l’esperienza vissuta in bianconero.

di Francesco Spagnolo Platini ha parlato durante il JOFC Day 2026 della sua esperienza con la Juventus. E non è mancato un ricordo dell’Avvocato. Cosa ha detto. Anche Platini era presente in Sicilia del JOFC Day 2026. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « Provo grande orgoglio per aver vestito la maglia bianconera e per aver giocato con amici e grandi campioni. Abbiamo vinto meno di quanto avremmo dovuto, ma ho imparato ad amare i tifosi italiani e la loro passione. Con l’Avvocato ho sempre avuto un rapporto improntato alla correttezza. La famiglia Agnelli è da sempre la spina dorsale della Juventus e lo “stile Juve” richiama immediatamente il suo pensiero».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Platini al JOFC Day 2026: «Provo grande orgoglio ad aver vestito la maglia bianconera»

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