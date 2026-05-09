Platini al JOFC Day 2026 | Provo grande orgoglio ad aver vestito la maglia bianconera
Durante il JOFC Day 2026, l'ex calciatore ha condiviso il senso di orgoglio nel aver indossato la maglia della Juventus. La sua testimonianza si è concentrata sulla soddisfazione personale per il periodo trascorso con il club, senza approfondire dettagli specifici o motivazioni. La presenza dell'ex giocatore ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno ascoltato con interesse le sue parole sulla carriera e l’esperienza vissuta in bianconero.
di Francesco Spagnolo Platini ha parlato durante il JOFC Day 2026 della sua esperienza con la Juventus. E non è mancato un ricordo dell’Avvocato. Cosa ha detto. Anche Platini era presente in Sicilia del JOFC Day 2026. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « Provo grande orgoglio per aver vestito la maglia bianconera e per aver giocato con amici e grandi campioni. Abbiamo vinto meno di quanto avremmo dovuto, ma ho imparato ad amare i tifosi italiani e la loro passione. Con l’Avvocato ho sempre avuto un rapporto improntato alla correttezza. La famiglia Agnelli è da sempre la spina dorsale della Juventus e lo “stile Juve” richiama immediatamente il suo pensiero».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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