Joao Cancelo ha commentato il suo addio all’Al-Hilal, affermando che alcune persone coinvolte non gli hanno detto la verità. Dopo aver vinto con il Barcellona, il giocatore ha rivelato di essere stato molto vicino all’Inter prima di lasciare il club saudita. La sua uscita dalla squadra araba è stata oggetto di discussione, e Cancelo ha espresso alcune critiche riguardo alla comunicazione con chi gli era vicino durante il trasferimento.

di Alberto Petrosilli Joao Cancelo torna sul difficile addio all’Al-Hilal dopo il trionfo con il Barcellona: il portoghese è stato vicinissimo all’Inter. A gennaio il suo nome era stato accostato con insistenza all’Inter: si parlava di una possibile occasione di mercato legata a Joao Cancelo e di un ritorno in nerazzurro. Alla fine, però, il terzino portoghese ha scelto il Barcellona, con cui ha appena conquistato il titolo di Campione di Spagna. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo la vittoria contro il Real Madrid, il giocatore si è lasciato andare ai microfoni di DAZN, tornando anche sui motivi che hanno portato alla rottura con l’Al-Hilal.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Joao Cancelo attacca l’Al Hilal: «Là, purtroppo, c’erano persone che non mi hanno detto la verità»

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